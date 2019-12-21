Кудрин предложил методы решения проблемы долгостроев в России

Москва, 21 декабря. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил несколько методов решения проблемы долгостроев в России за два-три года. С заявлением он выступил на селекторном совещании, посвященном этому вопросу.

Счетная палата ранее заявила о 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства в России, которые получают финансирование из бюджетных источников.

«Говоря о «незавершенке», мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершенное строительство предполагает все, что строится, в том числе и в нормативные сроки», — отметил Кудрин на совещании.

Председатель Счетной палаты предложил уделить особое внимание объектам, строящимся с нарушением сроков. В частности узнать, в каком состоянии они находятся и сколько времени прошло с момента плановой сдачи.

Кудрин напомнил о задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоит в достижении прорывных темпов роста ВВП. Строительство инфраструктуры, по мнению главы Счетной палаты, является в этом вопросе одним из ключевых драйверов.

Ведомство предложило также Минфину и Казначейству предоставлять бюджетную отчетность ежеквартально, а не ежегодно, как это принято сейчас. Следующим важным шагом, по словам Кудрина, является определение одного ведомства, которое будет нести ответственность за борьбу с долгостроями. В настоящее время работают в данном направлении Минэкономразвития и Минстрой.

Как отмечает «Газета.ru», меры, предложенные Кудриным, нашли поддержку участников совещания.

Напомним, по прогнозам МВФ, Россия к 2023 году войдет в пятерку сильнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. С первого по четвертое места займут Китай, США, Индия и Япония. Таким образом фонд признал выполнимость цели, поставленной президентом РФ в одном из майских указов.