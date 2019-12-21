Машины скорой помощи ЛНР и Украины проехали по Станичному мосту

Луганск, 21 декабря. Машины скорой помощи из Луганской Народной Республики и Украины проверили возможность проезда медицинских автомобилей по новому пролету моста у Станицы Луганской. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня нам удалось согласовать с украинской стороной вопрос, который нас волновал больше всего: позволяет ли установленный пролет проехать машине скорой помощи. Наше требование было выполнено, и сегодня скорая проехала с украинской стороны и с нашей стороны, что показало возможность проезда по пролету моста», — рассказала представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных республики Ольга Кобцева.

Она отметила, что остался открытым вопрос, пропустит ли украинская сторона машину скорой помощи на восстановленный пролет моста в случае возникновения реальной необходимости оказания экстренной медицинской помощи.

Водитель машины скорой из Луганска Виталий Соловьянов после совершенного маневра пояснил, что проезд по восстановленному пролету моста возможен при движении медицинского автомобиля на минимальной скорости.