В Луганске состоялась церемония открытия главной новогодней елки республики

Луганск, 21 декабря. Церемония открытия главной новогодней елки Луганской Народной Республики состоялась на Театральной площади в самом центре Луганска, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Для гостей и жителей ЛНР выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы республики, которые вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом.

Завершилась красочная церемония праздничным фейерверком и хороводом вокруг новогодней елки.

Глава администрации города Луганска Манолис Пилавов со сцены поздравил жителей республики с наступающим праздником.

«Уходящий год подарил нам новые свершения, новые надежды на будущее, тем самым он выполнил свою миссию и уступает наступающему новому 2020 году. Этот год останется в нашей памяти как год, когда многие горожане получили паспорт Российской Федерации, и тем самым мы вступаем или возвращаемся в Русский мир», — сказал мэр Луганска.

Он отметил, что одним из важных событий уходящего года стало присвоение Луганску почетного звания «город-герой».

«Наш город заслужил это, он своими боевыми и трудовыми подвигами заслужил того, чтобы называться городом-героем. Безусловно, мы с вами являемся теми, кто строит наше будущее, будущее наших детей», — добавил Пилавов.

Он пожелал жителям республики в наступающем году мира, добра, благополучия и счастья.