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После высказывания о сестре Фриске продюсеру Пригожину стали угрожать

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После высказывания о сестре Фриске продюсеру Пригожину стали угрожать

Москва, 21 декабря. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об угрозах, которые начали поступать в его адрес после того, как он высказался о сестре Жанны Фриске – Наталье. Ранее он раскритиковал родственницу певицы за копирование образа и посоветовал ей найти свой стиль.

По словам продюсера, угрозы ему поступали от имени отца девушки – Владимира Копылова. Он грозился тем, что приедет к музыканту с винтовкой.

«Мне сейчас звонит ее отец, угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать все эти сообщения…», – заявил Иосиф Пригожин в интервью «Пятому каналу».

Он также отметил, что все сообщения от отца Фриске он уже передал следователям в правоохранительные органы.

Напомним, ранее сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья решила продолжить карьеру певицы. Она полностью изменила свой имидж, скопировав образ покойной сестры.  

Кроме того, Наталья записала песню с бывшим солистом группы «Турбомода» Александром Поповым и презентовала ее на одной из вечеринок. Новая песня Натальи посвящена умершей сестре. Кроме Иосифа Пригожина на ее сходство с Жанной Фриске обратили внимание и пользователи Instagram.

Позже журналисты попросили Наталью прокомментировать заявления продюсера Пригожина, но ответ получили в грубой форме.

Источник: «Пятый канал»
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