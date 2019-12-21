Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

Ковров, 21 декабря. Три человека погибли при дорожно-транспортном происшествии в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла в субботу в 6.00 по местному времени (совпадает с московским). ДТП случилось на 23 километре автодороги Сеннинские Дворики — Ковров — Шуя.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» 1999 года рождения следовал в сторону Коврова, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой». Машиной управлял водитель 1957 года рождения.

«В результате ДТП погибли водители транспортных средств и пассажирка автомобиля «Нива» 1984 года рождения», — говорится в сообщении УМВД РФ по области.

В ведомстве уточнили, что трое пассажиров «Нивы» были госпитализированы, их состояние уточняется. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее в распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места ДТП в Краснослободском районе Мордовии. В результате аварии погиб президент Федерации футбола республики Александр Яшков, находившийся за рулем легкового автомобиля Kia Stinger.