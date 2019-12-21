Москва, 21 декабря. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал итоги заседания Совета Безопасности по механизму трансграничной гумпомощи Сирии фразой «победителей нет, есть только проигравшие». Об этом говорится в сообщении российского постпредства на официальном сайте.

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма трансграничной гумпомощи САР. Между тем резолюция РФ не набрала необходимые девять голосов в СБ ООН для принятия, таким образом механизм может прекратить действовать 10 января.

«Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованы», — прокомментировал итоги прошедшего в пятницу заседания СБ ООН Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывалась от предоставления гуманитарной помощи тем сирийцам, которые нуждаются в ней. Кроме того, было предложено продлить механизм по гумпомощи и распространить его на те районы, где она необходима.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств через линию фронта и погранпереходы работает с июля 2014 года.

Бельгия, Германия и Кувейт подготовили свой проект резолюции о продлении механизма транспограничной гумпомощи, Россия — свой. Отличие проектов заключается в том, что Москва предложила сократить число пограничных пунктов до двух и срок продления механизма с года до шести месяцев. Бельгия, Германия и Кувейт выступили за уменьшение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется, при этом предполагалось продлить механизм на полгода.

Ранее Федеральное агентство новостей представило большое расследование, посвященное ситуации в Сирии. Первая часть посвящена связям сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Во втором материале рассказывается о взаимодействии Вашингтона с боевиками ИГ1. Третья публикация посвящена военной операции России против террористов в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими группировками на территории САР. Четвертая часть повествует о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.