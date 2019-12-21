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Небензя рассказал о проигравших после заседания СБ ООН по Сирии

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Небензя рассказал о проигравших после заседания СБ ООН по Сирии

Москва, 21 декабря. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал итоги заседания Совета Безопасности по механизму трансграничной гумпомощи Сирии фразой «победителей нет, есть только проигравшие». Об этом говорится в сообщении российского постпредства на официальном сайте.

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма трансграничной гумпомощи САР. Между тем резолюция РФ не набрала необходимые девять голосов в СБ ООН для принятия, таким образом механизм может прекратить действовать 10 января.

«Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованы», — прокомментировал итоги прошедшего в пятницу заседания СБ ООН Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывалась от предоставления гуманитарной помощи тем сирийцам, которые нуждаются в ней. Кроме того, было предложено продлить механизм по гумпомощи и распространить его на те районы, где она необходима.

Небензя рассказал о проигравших после заседания СБ ООН по Сирии

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств через линию фронта и погранпереходы работает с июля 2014 года.

Бельгия, Германия и Кувейт подготовили свой проект резолюции о продлении механизма транспограничной гумпомощи, Россия — свой. Отличие проектов заключается в том, что Москва предложила сократить число пограничных пунктов до двух и срок продления механизма с года до шести месяцев. Бельгия, Германия и Кувейт выступили за уменьшение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется, при этом предполагалось продлить механизм на полгода.

Ранее Федеральное агентство новостей представило большое расследование, посвященное ситуации в Сирии. Первая часть посвящена связям сбежавшего из РФ олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Во втором материале рассказывается о взаимодействии Вашингтона с боевиками ИГ1. Третья публикация посвящена военной операции России против террористов в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими группировками на территории САР. Четвертая часть повествует о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: Постоянное представительство России при ООН
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