Россия и Украина договорились по транзиту газа. События дня. ФАН-ТВ

Договор по транзиту газа Газовый вопрос решен. Москва и Киев заключат новый контракт на транзит голубого топлива на пять лет. Подписать договор страны планируют до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Другие детали сделки пока неизвестны, но, как отметил российский политик, судебных исков и споров теперь не будет. От украинской стороны также появляются подробности договора. По словам представителей Киева, по решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 3 млрд долларов. Буквально до вчерашнего дня вопрос о сделке находился в подвешенном состоянии. Одна из важных тем, которую необходимо было утвердить — срок заключения контракта. Россия настаивала на годовом соглашении, Украина же на 10-летнем. Как видно, страны пришли к реальному компромиссу

Бюджет США с антироссийскими санкциями Санкциям быть. Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете. Один из его пунктов — занести в «черный список» компании, которые занимаются строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон требует прекратить укладку труб. Одно из предприятий, опасаясь санкций, экстренно приостановило работы. И это далеко не все угрозы, которые касаются российских проектов. Так, к примеру, США решили, что не будут передавать Турции истребители F-35, пока она не откажется от российских систем ПВО С-400.

Расследование дела о стрельбе на Лубянке Следователи продолжают выяснять подробности стрельбы на Лубянке. Мать подозреваемого преступника встретилась с полицией и дала показания. Как отметил корреспондент Федерального агентства новостей, который работал на месте событий, правоохранители долгое время находились в Подольске, где жил подозреваемый. Напомним, 19 декабря неизвестный открыл огонь у здания ФСБ в Москве на улице Большая Лубянка. Во время атаки погиб сотрудник службы безопасности, четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский. Позже один из силовиков скончался в больнице. Преступника нейтрализовали. По версии следствия, им оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Известно, что он увлекался оружием и регулярно посещал стрелковый клуб.