Норвежские военные связали радиопомехи с испытанием нового фрегата РФ

Осло, 21 декабря. Вооруженные силы Норвегии прокомментировали продолжительные помехи, которые наблюдались в работе радиооборудования и радаров в северной части страны. Военные связали неполадки с испытаниями российского фрегата «Адмирал флота Касатонов», которые в тот момент проходили в Баренцевом море.

Испытания российского корабля начались 20 ноября. Фрегат вышел из Североморска для того, чтобы в реальных условиях проверить радиотехническое вооружение в ходе облетов его различными типами самолетов Северного флота.

Однако вскоре Национальные службы связи Норвегии заявили о радиопомехах, зарегистрированных в районе города Киркенес. Шум был замечен на частоте российского «Глонасса», а позже на частоте GPS, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Норвегии.

В Министерстве обороны Норвегии считают, что помехи были созданы фрегатом, однако сделано это было непреднамеренно.

«Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», — прокомментировал представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что Российская Федерация должна «изменить свое поведение», чтобы западные страны могли наладить с ней отношения. Глава норвежского МИД убеждена, что ответственность за сложные отношения с европейскими странами лежит именно на Москве.

Позже Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в свою очередь не считает Норвегию угрозой для своей национальной безопасности. В то же время он обратил внимание на то, что данная страна состоит в Североатлантическом альянсе, который продвигает откровенно антироссийскую политику.