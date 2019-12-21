Выступление подопечной Шнурова на «Голосе» вызвало недовольство зрителей

Москва, 21 декабря. Зрители вокального шоу «Голос» обсуждают в Сети номер певицы Рагды Ханиевой, наставником которой является знаменитый музыкант, член жюри Сергей Шнуров. Выступление девушки с песней «Выхода» телезрители назвали «провалом».

Композицию группы «Сплин» Ханиева исполнила в телепередаче 20 декабря. Однако многие телезрители написали в комментариях под роликом на Youtube, что певица талантлива, но песня была выбрана неудачно, из-за чего Ханиеву «тяжело было слушать».

Кто-то из пользователей даже обратив внимание на реакцию Сергея Шнурова вначале выступления предположив, что плохое исполнение, возможно, связано с техническими проблемами.

«Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мне кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае — неожиданность», – цитирует телезрителей РИА Новости.

Однако другие посчитали, что участница телепроекта выступила достойно, высказав точку зрения, что Рагде нужны песни, где есть «пространство для голоса». Тем не менее, подопечная Сергея Шнурова получила одобрение жюри и прошла в следующий этап.

Напомним, ранее продюсер Константин Меладзе подверг критике Сергея Шнурова как наставника на шоу «Голос». У певца возникли сомнения касательно выступлений конкурсантов, которых курирует лидер группы «Ленинград», во время этапа нокаутов.