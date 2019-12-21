Минфин США разъяснил применение санкций против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 21 декабря. Минфин США объявил, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступают в силу немедленно, и что Вашингтон требует от компаний, ведущих строительство, прекратить работу по укладке труб.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете Соединенных Штатов, предполагающий в том числе введение санкций против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas, работающая на строительстве газопровода, приостановила укладку труб, ожидая разъяснения о том, как именно будут применяться санкции.

«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине 100 и более футов ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», должны обеспечить немедленное прекращение связанной со строительством деятельности этими судами», — говорится в разъяснении американского Минфина.

Документ предполагает «добросовестные исключения» в том случае, если прекращение строительства требует времени для обеспечения безопасности экипажей, трубопроводов и предотвращения «значительного ущерба» окружающей среде.

Санкции коснутся также судов, участвующих в «преемственных» по отношению к двум вышеназванным трубопроводам проектам, и «иностранных лиц», продававших или сдававших в аренду суда для этих проектов. Свои предложения о том, в отношении кого будут введены эти санкции, Госдеп и Минфин США должны представить в течение 60 дней с момента вступления в силу закона. Ограничения могут коснуться, помимо швейцарской компании, представителей и компаний из Италии, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов и Франции.

Как пишут «Известия», власти ФРГ выразили непонимание, в связи с чем США вводят санкции против «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Против него активно выступают Соединенные Штаты, указывая на, что газопровод якобы несет угрозу энергетической безопасности Европы. Эксперты полагают, что Вашингтон отстаивает собственные экономические интересы, рассматривая европейский рынок в качестве перспективного для сбыта американского сжиженного природного газа. Москва подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на получение прибыли и бесперебойное снабжение потребителей в ЕС недорогим и качественным топливом.