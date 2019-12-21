Военные РФ выдали гуманитарную помощь беженцам в сирийской провинции Тартус

Дамаск, 21 декабря. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторону в Сирии (ЦПВС) оказали помощь 250 жителями САР, находящимся в лагере беженцев в населенном пункте Аль-Хамидия провинции Тартус.

По данным ЦПВС, всего было выдано 250 продуктовых наборов общим весом около полутора тонн. При этом военные уточнили, что акция по оказанию гуманитарной помощи беженцам в населенном пункте Аль-Хамидия проходит впервые.

Люди, получившие еду из рук российских военных, когда-то бежали из идлибской зоны деэскалации по организованному РФ и САР гуманитарному коридору. С тех пор уже около четырех лет беженцы живут в палаточном лагере.

«Благодаря российскому народу и российской армии, а также при поддержке сирийской армии, нам удалось избежать больших жертв среди населения. Во времена, когда против нас выступали боевики сразу нескольких террористических организаций… мы думали, что остались наедине с ужасом», – цитирует ТАСС главу общины лагеря беженцев Маруфу Джатулю.

По его словам, жестокие члены незаконных бандформирований убивали всех, не взирая на политические и религиозные взгляды.

16 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ вошли такие издания, как «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Ранее ФАН также писал о героизме россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории САР. Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГ1.

Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ. В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты», автора фейка о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.