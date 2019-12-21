В Польше назвали власти США «болванами»

Варшава, 21 декабря. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу, в которой назвал власти США «болванами».

Новая книга Модзелевского посвящена польско-российским отношениям и содержит критику в адрес Соединенных Штатов, которые, как утверждает автор, спекулируют на создании из России образа врага. Это, в свою очередь, приводит к тому, что Польша отказывается от участия в международной политике.

«За несколько дней американцы растратили накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны. Интересно, кто из наших политиков на самом деле парализован страхом перед Москвой, а кто боится ее за вознаграждение?» — пишет Модзелевский, имея в виду Ближневосточную конференцию в Варшаве.

Также автор критикует планы Польши по приобретению у США вооружений.

«Мы выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей», — отметил он.

Модзелевский назвал «смехотворными» протесты Варшавы против воссоединения Крыма с Россией. Он написал, что они похожи на «жалобы обманутого ребенка».

Ближневосточная конференция в Варшаве состоялась в феврале уходящего года. Она была организована США и Польшей без участия России, Ирана, Ливии и Палестины. Организаторы саммита столкнулись с критикой из-за предвзятого отношения к Ирану. Сам Тегеран назвал конференцию «цирком». Как пишут «Известия», параллельно с переговорами в Варшаве состоялась встреча лидеров России, Ирана и Турции в Сочи, в ходе которой стороны обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Сирии.

Крым вошел в состав РФ по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно указывала, что возвращение Крыма прошло в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».