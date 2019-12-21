СМИ опубликовали фотографии нового легендарного УАЗ «Буханка»

Москва, 21 декабря. В Интернете ряд профильных СМИ опубликовал фотографии новой версии внедорожника УАЗ, прозванного в народе «Буханкой». По информации журналистов, обновленная версия машины получила ряд полезных инструментов.

В числе нового дополнительного оборудования, установленного на «буханку», значится багажник на крыше с лестницей, брызговики, металлический силовой бампер, лебедка, защита рулевых тяг и новый диски и вездеходная резина BF Goodrich, пишет профильный сайт «Автоброкер».

Официального комментария о новой модели «Буханки» от руководства Ульяновского автомобильного завода не поступало. Однако эксперты предположили, что подобная машина синего цвета может предназначаться для отдельных правительственных структур и, возможно, в свободную продажу в автосалонах не поступит.

Ранее экспертами была названа самая популярная модель поддержанных автомобилей. Первое место в рейтинге заняла Lada Priora, средняя стоимость которой на вторичном рынке составляет 238 тысяч рублей, сообщил телеканал RT.

Второе место заняла Lada Samara, третье — Lada 2110. Четвертым по популярности оказался Ford Focus со средней стоимостью в 357 400 рублей, а на пятом — ВАЗ-2107.

Напомним, в декабре дилеры и автопроизводители предупредили, что машины среднего ценового сегмента подорожают в России после Нового года на 35–100 тысяч рублей.