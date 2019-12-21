Диетолог предупредила об опасности переедания красной икры

Москва, 21 декабря. Диетолог Маргарита Королева предостерегла россиян от злоупотребления красной икрой в новогодние праздники.

По словам специалиста, организму человека сложно воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому потреблять ее в пищу нужно умеренно. Причина кроется в жирности продукта.

«Икра — это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложки, двух-трех канапе за новогоднее застолье», — рассказала Королева.

Она подчеркнула, что нужно следить, как организм реагирует на деликатесы, чтобы не испортить праздник плохим самочувствием. Диетолог советует есть их маленькими порциями и предупреждает, что большое количество бутербродов с икрой нанесет ощутимый «холестериновый удар» по здоровью.

Королева рекомендует любую жирную пищу дополнять полезным гарниром с высоким содержанием пищевых волокон.

«Это должны быть листовые салаты или овощи, сохранившие свою «хрупкость». В них должны быть пищевые волокна, которые помогут усвоиться вредным компонентам», — подытожила специалист.

Ранее «Известия» рассказали, что американский диетолог порекомендовала обязательно есть в течение дня перед новогодней ночью, чтобы не накинуться на праздничный ужин, оказавшись слишком голодным.