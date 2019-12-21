Сколько стоит накрыть новогодний стол в России выяснили в Росстате

Москва, 21 декабря. Росстат подсчитал, сколько в среднем россияне потратят денег на то, чтобы накрыть новогодний стол 31 декабря. Как выяснилось, стоимость праздничного застолья оказалась около 6 430 рублей.

По данным специалистов, за прошедший год цена застолья повысилась на 2,74% При этом особенно подорожали такие продукты как сыры, сливочное масло, и апельсины. Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, подешевела красная икра и свежие огурцы.

Как сообщает «Российская газета», самым дорогим новогодний стол окажется для жителей Чукотского автономного округа, где средний чек по закупке продуктов на праздник выйдет более 9 500 рублей. Вместе с тем, дешевле всего встречать 2020 год в Ингушетии, где для застолья понадобится 3 500 рублей.

Жителям столицы новогодний стол будет стоить более 7 930 рублей, а для петербуржцев он обойдется немногим больше 7 тысяч рублей.

Ранее Газета.ru писала, что одна пятая часть жителей России не любит новогодние праздники из-за лишних трат, пробок и суеты. Еще 16% из числа «недовольных» отметили, что предпочли бы отказаться от праздника.