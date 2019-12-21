Новые законы для автомобилистов вступают в силу в 2020 году

Москва, 21 декабря. Новые законы, способные расстроить российских автомобилистов, вступают в силу в 2020 году.

На онлайн-портале правовой информации опубликованы новые изменения в российском законодательстве, способные существенно усложнить жизнь автомобилистов в наступающем году.

Так, с января вступает в силу закон об утилизационном сборе. Как утверждают эксперты, он может привести к ощутимому подорожанию машин. По предварительным прогнозам, цены на авто повысятся в среднем на 100 тысяч рублей. Правительство приняло решение о повышении сбора в качестве компенсации после снижения таможенных пошлин на ввоз импортных автомобилей.

Нечитаемые VIN-номера со следующего года должны будут помечаться специальной полицейской маркировкой, которую можно получить лишь в уполномоченных организациях и только за свой счет.

В новом году вводится электронный паспорт технического средства, что позволит сразу же после приобретения в полной мере использовать новые автомобили. Но на вторичном рынке могут возникнуть сложности — информация в ПТС электронного образца будет значительно сокращена, поэтому авто с пробегом придется проверять куда серьезнее.

Также в 2020-м вступает в силу указ правительства РФ, согласно которому получить диагностическую карту машины можно будет лишь при наличии цветной фотографии автомобиля в высоком разрешении. Как следствие — возрастут затраты на техосмотр.

Сама диагностическая карта станет обязательным атрибутом, который нужно иметь при себе наравне с ПТС и страховым полисом.

Наконец, уходит в прошлое 10-дневный период легального использования автомобиля без номеров. В следующем году дилеры обязаны будут передавать в ГИБДД информацию о постановке авто на учет и выдаче номера при покупке.

Ранее «Известия» сообщили, что правительственная комиссия поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах РФ с 20 до 10 километров в час.