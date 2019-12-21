Врач назвала лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Москва, 21 декабря. Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова перечислила лучшие методы борьбы с алкогольными отравлениями.

По словам специалиста, оптимальными способами восстановить самочувствие при отравлении алкоголем являются очищение желудка и вызов врача на дом. Шевцова посоветовала в первую очередь дать пострадавшему от возлияний полтора литра теплой воды, в которой можно растворить немного соды, соли и сахара, после чего постараться вызвать у него рвоту. Если после очищения желудка таким способом жертве отравления легче не становится, следует обратиться за помощью медиков.

Врач подчеркивает, что применение сорбентов, таких как активированный уголь, не даст эффекта в подобных случаях.

«Растворы, содержащие алкоголь, всасываются в кровеносное русло, как только соприкасаются со стенками желудочного тракта. Нужно удалить из желудка все, что можно, и при необходимости вызвать врача», — рассказала она.

Шевцова уточнила, что причиной отравления может стать употребление алкогольных напитков низкого качества, произведенных с нарушением соотношения таких компонентов как спирт, ароматизаторы, красители и сивушные масла.

Наиболее опасны такие суррогаты как лекарственные настойки, тормозные жидкости, антифризы и стеклоочистители.

Ранее «Известия» сообщили, что справиться с похмельем лучше всего помогают цитрусовые, а также рассол квашеной капусты, поскольку там содержится много витамина С, молочной и янтарной кислоты. Поможет также зеленый чай с долькой лимона или защелачивающая минеральная вода.