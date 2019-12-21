Трамп подписал закон об оборонном бюджете с санкциями против РФ

Вашингтон, 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал принятый Сенатом закон об оборонном бюджете, предусматривающий введение антироссийских санкций.

Военный бюджет США на 2020 финансовый год, начавшийся 1 октября, обязывает администрацию Соединенных Штатов ввести санкции против России.

Объем оборонного бюджета составляет 738 млрд долларов, это на 3,1% больше, чем годом ранее. Львиную долю суммы — 635 млрд долларов — получает Пентагон на «базовые нужды». 71,5 млрд выделяется на продолжение военных операции на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, а также на противодействие террористам по всему миру. 31,5 млрд направляется на ядерное вооружение и его модернизацию.

Кроме того, законом предусматривается введение ограничений в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Какие именно суда попадут под санкции, Госдеп и Минфин США предложат в течение 60 дней.

Подписанный Трампом документ запрещает создавать и развертывать ракеты наземного базирования, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заявляется, что продление американо-российского Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — в интересах США, а если администрация решит не продлевать договор, ей придется давать объяснения перед Конгрессом.

Закон о военном бюджете запрещает направлять финансовые средства на выход из Договора об открытом небе, предполагающего взаимные инспекционные полеты в воздушном пространстве подписавших это соглашение стран.

Запрещается также передавать Турции истребители F-35 до тех пор, пока Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400. Отметим, турецкая сторона потратила около миллиарда долларов, участвуя в международной программе по разработке этих истребителей.

Еще один пункт содержит решение о создании Космических войск США и выделении 300 млн долларов на оказание помощи Украине.