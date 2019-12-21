Подрядчик «Северного потока – 2» приостановил работу

Берн, 21 декабря. Компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для газопровода «Северный поток – 2», экстренно приостановила работу. По заявлениям руководства, сделано это было из-за угрозы санкций Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что в оборонный бюджет США, который в настоящий момент готовится к подписи Дональдом Трампом, заложены санкции против «Северного потока – 2». В пресс-службе компании объяснили, что руководство ожидает от американских властей объяснений, как будут применяться санкции.

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостановила деятельность по трубопроводу «Северный поток – 2», — цитирует телеканал RT пресс-службу компании.

«Северный поток – 2» – газопровод, строящийся из России в Германию через Балтийское море, который пройдет в обход Украины. Главными противниками проекта являются Киев и Вашингтон. Украинцы выступают против «Северного потока — 2», поскольку в этом случае страна лишится доходов от транзита российского газа. Американцы же видят в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок с более дорогим СПГ.

Ранее правительство Германии заявило, что санкции США против газопровода «Северный поток — 2» до этого оправдывались «защитой Украины», но теперь выглядят еще более непонятно на фоне итогов газовых переговоров Киева и Москвы.

Накануне председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков и интервью Федеральному агентству новостей объяснил, к чему приведет конфликт США и Германии из-за «Северного потока — 2».