Пушков предрек Украине положение «глубокой культурной провинции»

Москва, 21 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков осудил действия неизвестных вандалов, повредивших памятник писателю Максиму Горькому в Харькове.

Ранее правоохранительные органы Украины сообщили, что на проспекте Новобаварский в Харькове обнаружен сваленный памятник Максиму Горькому. В своем Twitter Пушков осудил действия вандалов, указав, что это характеризует уровень культурного развития в стране. Сенатор пояснил, кто именно мог бы совершить это преступление.

«Известно, кто: те, кто кроме смс, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу — третьего не дано. Украина уверенно идет к положению глубокой культурной провинции», — написал сенатор.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что подростки в украинском городе Николаев плюнули в Вечный огонь мемориального комплекса, после чего попытались пожарить на нем булки и, матерясь, засунули в пламя ноги.

В ноябре уходящего года в Харькове вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову. Украинские правоохранители узнали о случившемся в Интернете, после чего начали проверку по факту инцидента.

В феврале в Одессе перед приездом в город генсека НАТО Йенса Столтенберга национал-радикалы демонтировали барельеф маршала Жукова. Тогда мэр черноморского города назвал случившееся «плевком в лицо одесситам». Отметим, в послевоенное время Жуков командовал войсками Одесского военного округа.