Помпео и Маас обсудили санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»

Вашингтон, 21 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили по телефону предстоящее введение санкций в отношении подрядчиков «Северного потока — 2».

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Госдепа США. Сообщается, что Помпео и Маас обсудили ряд вопросов, согласовав позиции двух стран по глобальным мировым проблемам.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие Соединенных Штатов продолжению строительства «Северного потока — 2», — сообщает госдепартамент.

В числе прочих вопросов были также «международные усилия в поддержку спецпредставителя генерального секретаря ООН по прекращению огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что сенат США принял закон об оборонном бюджете, предусматривающий введение санкций против подрядчиков, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Закон вступит в силу после того, как его подпишет американский президент Дональд Трамп.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода мощностью до 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Против него активно выступают Соединенные Штаты, указывая на то, что газопровод якобы несет угрозу энергетической безопасности Европы. Эксперты полагают, что Вашингтон отстаивает собственные экономические интересы, рассматривая европейский рынок в качестве перспективного для сбыта американского сжиженного природного газа.

Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на бесперебойное снабжение потребителей в ЕС недорогим и качественным топливом.