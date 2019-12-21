Forbes назвал трех самых успешных миллиардеров 2019 года

Нью-Йорк, 21 декабря. Деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров, ставших успешнее в уходящем году. Также авторы издания назвали и имена богачей, для которых 2019 год оказался периодом неудач.

Победителем среди везучих миллиардеров оказался французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он является третьим самым богатым человеком на планете и одним из немногих, чей капитал давно перешагнул отметку в 100 миллиардов долларов. В этом году Арно прибавил к этой сумме еще 40 миллиардов.

Вторым в данном ТОПе идет американский программист, основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг. В течение 2019 года он заработал 22,1 миллиард долларов. Тройку замыкает глава испанской компании Inditex Амансио Ортега, состояние которого за год увеличилось на 17,3 миллиарда долларов.

Вместе с тем журналисты составили и список тех, для кого 2019 год принес финансовые потери. Например, основатель Amazon Джефф Безос из-за своего бракоразводного процесса потерял более 13 миллиардов долларов. Глава индийской технокомпании Wipro Limited Азим Премджи за год стал беднее на 14,1 миллиарда, а руководитель индийского медиаконгломерата Essel Group Субхаш Чандра за данный период потерял более 3,4 миллиарда долларов, сообщают «Известия».

Ранее журнал Forbes рассказал о 200 самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами, пишет Газета.Ru. Среди них оказалась россиянка, основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.