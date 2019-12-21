Эксперт поздравил Козака с прорывом в переговорах по газу с Украиной

Москва, 21 декабря. Доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш заявил, что вице-премьера РФ Дмитрия Козака можно поздравить с прорывом на переговорах по транзиту газа с Украиной.

Ранее Козак сообщил, что переговоры по транзиту газа с Украиной, проходившие в Минске, завершились взаимовыгодными решениями. Он рассказал, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжится, и до конца уходящего года планируется подписать новый контракт сроком на пять лет. Вице-премьер подчеркнул, что удалось достичь урегулирования взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», которые откажутся от судебных исков и споров в арбитраже.

«Условием отказов от исков как раз и было новое соглашение по транзиту. Если таким образом получается снять основные противоречия и во всяком случае избежать катастрофических для Украины решений, то понятно, что Козака можно поздравить с прорывом на этих переговорах», — приводит РИА Новости слова Коктыша.

Эксперт высказал мнение, что успеху переговоров поспособствовал приезд в Россию лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

«Такие предложения мог привезти Медведчук. Это было бы очень серьезным ударом по действующему президенту. Сам факт приезда Медведчука сыграл позитивную роль в том смысле, что было продемонстрировано, что РФ в любом случае готова договариваться с Украиной и не только готова договариваться с официальным представителем», — пояснил политолог.

Как пишет «Газета.ру», вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович назвал достигнутую договоренность о транзите российского газа через Украину «хорошо сбалансированной».