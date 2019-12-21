В Совфеде раскрыли секрет «сладкой сказки» Зеленского

Москва, 21 декабря. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на «сладкую сказку».

По словам сенатора, суть этой «сказки» состоит в том, что США якобы будут вкладывать средства в Украину, несмотря на нестабильную ситуацию в стране. Так Джабаров прокомментировал прозвучавшее недавно заявление Зеленского о важном значении американских инвестиций в украинской экономике.

Парламентарий отметил, что надежды Украины понятны, но Вашингтон едва ли станет инвестировать в экономику «государства с нестабильным режимом».

«Украина — именно такое государство. Думаю, это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что помощь Киеву может прийти только от России, а остальное — «просто слова».

Ранее Зеленский заявлял, что Украина «должна быть сильной страной» и не стоять «с протянутой рукой» перед Соединенными Штатами.

Как пишет «Газета.ру», в Киеве идет подготовка к новому визиту президента страны в США. По словам вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, приглашение было направлено американским лидером Дональдом Трампом, и сегодня прорабатываются вопросы организации полноценного официального визита Зеленского в Вашингтон. Кулеба отметил, что помощь США Украине выросла на 50 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом.