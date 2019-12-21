Неизвестный расстрелял трех человек на шоссе в Канаде

Оттава, 21 декабря. Неизвестный отрыл огонь на шоссе в канадском городе Торонто. Злоумышленник подстрелил трех человек и скрылся, сообщают местные СМИ.

По данным телеканала Global News, полицейские нашли на обочине дороги автомобиль, в салоне которого были двое мужчин и одна женщина с огнестрельными ранениями. В настоящее время все они доставлены в больницу, состояние одного из пострадавших медиками оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС.

Полиция Канады на несколько часов перекрыла часть трассы, где произошло ЧП. В настоящее время правоохранители разыскивают вооруженного мужчину.

Стоит отметить, что это не первый аналогичный инцидент в канадском Торонто. На прошлой неделе, 13 декабря, неизвестные открыли стрельбу из автомобиля по группе молодых людей. В результате происшествия пострадал 16-летний подросток, он был госпитализирован с тяжелыми ранениями, сообщал телеканал RT.