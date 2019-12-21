Блогер Игорь Мороз рассказал, зачем разбил Mercedes Gelandwagen об землю

Москва, 21 декабря. Блогер Игорь Мороз заявил, что разбил Mercedes Gelandwagen об землю, сбросив его с вертолета, из-за проблем с ремонтом.

В интервью «Пятому каналу» Мороз сообщил, что идея сбросить машину с вертолета пришла ему в голову внезапно, когда его Mercedes Gelandwagen в очередной раз начал доставлять проблемы из-за поломок.

«Сажусь в машину, выезжаю. Она тарахтит, скрипит. Думаю, разбить бы ее. Вот первое, что пришло в голову», — рассказал он.

Вопросы организации такого необычного способа избавиться от проблемного авто владелец машины решал в течение двух месяцев. Добиться цели помогло данное подписчикам в Instagam обещание. Блогер признается, что должен был реализовать проект, анонсированный перед трехмиллионной аудиторией.

«Связывались с авиакомпанией, они положительно реагировали на это. Поехали и сбросили в Карелии, у Петрозаводска», — сообщил Мороз.

По данным издания «Столица на Онего», блогер и его друзья заплатили за 20 минут полета и сброс машины 250 тысяч рублей. Mercedes Gelandwagen подцепили к вертолету с помощью троса, а затем сбросили на территории аэропорта с высоты 300 метров. Как рассказали сотрудники аэропорта, груду металлолома, оставшуюся от автомобиля, позже сдали на вторсырье.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента.