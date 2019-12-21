Мать «лубянского стрелка» дала показания

Москва, 21 декабря. Мать мужчины, устроившего стрельбу в центре Москвы и убившего двух сотрудников ФСБ, встретилась с полицией и дала показания. Как стало известно Федеральному агентству новостей, правоохранители прибыли домой к женщине в пятницу вечером.

«У его матери полицейский только что записывал показания. Соседи уже запуганы и отвечать отказываются», – передал корреспондент ФАН с места событий.

Напомним, ранее Федеральному агентству новостей удалось узнать подробности о Евгении Манюрове, которого подозревают в стрельбе на Лубянке. По данным врачей из поликлиники №1 города Подольска, ранее мужчина переболел ветрянкой, что со взрослыми бывает крайне редко. В течение 2019 года Манюров обращался в поликлинику 26 раз, в том числе несколько раз с травмами коленной чашечки и глазного яблока.

Напомним, 19 декабря, 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров устроил стрельбу на улице Большая Лубянка возле здания ФСБ. В результате инцидента в центре Москвы погибли двое сотрудников ведомства. Еще пятеро человек пострадали. Сам нападавший был ликвидирован.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, дело передано в центральный аппарат для дальнейшего расследования.

Ранее телеканал RT сообщал, что отец Манюрова рассказал о характере своего сына. По его словам, в последнее время он был скрытный, рассказывал о занятиях стрельбой и увлекался восточной культурой и языками.