Киев сообщил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» три миллиарда долларов

Киев, 21 декабря. Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

По словам Ермака, такое решение было принято на переговорах по транзиту газа, которые прошли в Минске. Ранее источник РИА Новости в российской делегации, участвующей в переговорах, сообщил, что выплата «Газпромом» трех миллиардов долларов может стать частью пакетного соглашения по газу с Киевом.

«Возвращаемся домой с очень хорошими новостями, будем иметь транзитный контракт на выгодных условиях. Благодаря договоренностям Украина получит три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража», — рассказал Ермак.

Помощник украинского президента уточнил, что выплата будет осуществляться деньгами, а не газом, как предполагалось ранее.

Как пишет «Газета.ру», Россия и Украина в ходе переговоров подписали протокол о продолжении транзита газа через украинскую газотранспортную систему сроком на пять лет. Кроме того, стороны договорились об урегулировании взаимных требований и прекращении судебных исков и споров. Ожидается, что контракт будет подписан до конца уходящего года.

Ранее стало известно, что в пятницу в Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и первого вице-премьера Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых была и тема газового транзита.