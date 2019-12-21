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ПФР назвал сроки выплаты январских пенсий

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ПФР назвал сроки выплаты январских пенсий

Москва, 21 декабря. Пенсионный фонд России (ПФР) авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года.

Такое решение было принято на заседании правления ПФР. В соответствии с ним отделения фонда начнут перечисление средств «Почте России» с 25 декабря текущего года. В банки, включая Сбербанк, деньги будут поступать с 27 декабря.

Ряд пенсионеров, получающих средства через кредитно-финансовые организации, получат пенсии за январь с 30 декабря. Те, кто пользуется услугами «Почты России», будут получать деньги по стандартному графику — с 3 января нового года.

Как пишет «Газета.ру», ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии в 2020 году вырастут на 6,6%.

Источник: РИА Новости
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