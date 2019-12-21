حصاد أخبار ليبيا في 20 كانون الأول/ ديسمبر. القوات الخاصة التركية تساعد إرهابيي حكومة الوفاق على مقاومة الجيش الوطني الليبي.

ليبيا- 20 ديسمبر. القوات الخاصة التركية والقناصة يساعدون مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في الحفاظ على طرابلس والمدن المجاورة

رصد القوات الخاصة التركية والقناصة في طرابلس

أعلنت مصادر عسكرية في ليبيا أن القوات الخاصة والقناصة الأتراك يساعدون مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني على مواجهة عملية مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي. حسب ما نشرته "بوابة أفريقيا" الإخبارية

وقالت مصادر عسكرية "رأينا كيف قاتل الجنود الأتراك على الخطوط الأمامية في خلة الفرجان في طرابلس في صفوف القوات المسلحة لحكومة الوفاق الوطني , ورأيناهم بعيوننا " مؤكدة على وجود القناصة وفرق الهجوم التركية

وتابعت المصادر "على الرغم من المساعدات للمرتزقة, فإن مقاتلي حكومة الوفاق يتراجعون كثير أمام الجيش الوطني الليبي, وكل يوم يزداد تقدم قوات الجيش

وأكد المصدر "تقدم قواتنا بطي، لكنه ثابت

بوغدانوف يناقش الوضع في ليبيا مع سفير مصر في موسكو

عقد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع السفير المصري في روسيا إيهاب نصر، وفق ما جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية حيث أشار إلى أن نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي استقبل دبلوماسيا مصريا بناء على طلبه

وذكرت الخارجية في البيان "خلال المحادثة، تم عقد مناقشة حول القضايا الموضحة في جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في ليبيا

وناقش الدبلوماسيون أيضا الجوانب العملية لتعزيز العلاقات الودية بين موسكو والقاهرة، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط بين الطرفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

البابا يدين التعذيب والعبودية في ليبيا

أكد البابا فرانسيس على ضرورة إنهاء التعذيب والعبودية في ليبيا وحث على بذل مزيدا من الجهود لوقف ذلك

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فقد التقى البابا بمجموعة من اللاجئين الذين أحضرهم الفاتيكان إلى إيطاليا من مخيم مؤقت في جزيرة ليسبوس اليونانية

ودعا البابا فرانسيس إلى إغلاق معسكرات المهاجرين في ليبيا قائلا "كيف يمكن أن نتجاهل صرخات هذا العدد من الإخوة والأخوات الذين يفضلون مواجهة البحر العاصف على عدم الموت البطيء في المخيمات الليبية - أماكن التعذيب والعبودية المخزية ؟

وأكد البابا فرانسيس أنه من الضروري الإفراج عن جميع المحتجزين في المعسكرات الليبية قائلا "يجب أن نطلق سراح الجميع من المخيمات في ليبيا ونبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك".

تعاطي مقاتلي حكومة الوفاق للمخدرات يشير إلى انخفاض مستوى التدريب

تحدث مراسلو وكالة الأنباء الفيدرالية مع مقاتل من ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد علي بركة المحتجز من قبل قوات الجيش الوطني الليبي. حيث قال أن إدمان المخدرات هو "المقود" الذي الذي تستخدمه حكومة الوفاق لجعل المقاتلين يقاتلوا في صفوفها

وقال المقاتل في حكومة الوفاق أحمد علي بركة والمحتجز لدى الجيش الوطني الليبي "تلقيت ألف دينار في الأسبوع (حوالي 250) بالإضافة إلى علاوة شهرية قدرها 750 دينار، كنت أصرفهم على الطعام والمخدرات، هنا، لدى الجميع تقريبا موردهم الخاص لـ "المواد" ويدفعون إلينا الكثير من المال لأنهم يعرفون إلى أين ستذهب هذه الأموال ويؤيدون ذلك، لأن القادة يريدون منا أن لا نخاف من القتال وعدم الشعور بالألم في حالة حدوث إصابة محتملة

وتابع المحتجز "بالإضافة إلى ذلك، لا يحصل الكثيرون، بمن فيهم أنا على تدريب عسكري - لم يتم تعليمنا أي شيء، كل ما فعلوه هو أنهم نقلونا إلى أرض المعركة وزودونا بالسلاح. على الرغم من ذلك، جاء البعض للقتال من تلقاء أنفسهم - من أجل المال والسيارات الجديدة، والتي أحيانا تمنح مقابل لا شيء

وأضاف بركة "الآن أستطيع أن أقول أنني محظوظ لأنني ولدت ليبياً، وجنود المشير عاملوني بشكل جيد أثناء الاحتجاز، قائلين إنني أخوهم. كل ما أريده هو أن أطلب المغفرة من أمي وأبي وأقول لهم ألا يتركوا زوجتي الحامل

وبحسب الخبير العسكري في مجلة أرسنال الروسية أليكسي ليونكوف، فإن حقيقة أن المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء توفير المخدرات لمقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية، للأسف لن يجعلهم يتوقفون عن تناول هذه المواد

وأكد ليونكوف إلى أن مثل هذه الممارسات قد حدثت بالفعل في تاريخ العالم، وأكثر من مرة