Козак рассказал подробности нового российско-украинского контракта по газу

Москва, 21 декабря. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до Нового года, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его информации, это будет новый документ. Однако запланированные объемы транзита газа российский политик не назвал, лишь сказав, что они будут «необходимыми» для удовлетворения потребностей потребителей из Европы, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Козак отметил, что Россия и Украина урегулировали все претензии, поэтому судебных исков и споров более не ожидается.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что РФ также выплатит «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, пишет Газета.Ru. Данная договоренность, по его словам, была достигнута еще в Минске.

Напомним, сегодня стало известно, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите российского газа через Украину и урегулировании взаимных требований. Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что России, Украине и ЕК удалось достигнуть принципиального соглашения по газу.

До этого Украина создала независимую от «Нафтогаза» газотранспортную систему «Магистральные газопроводы Украины», которая получила от министерства финансов все необходимые права управления транспортными активами. Они позволят системному оператору использовать и эксплуатировать государственную систему. ГТСО приступит к работе с 1 января 2020 года.