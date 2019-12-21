حصاد أخبار سوريا في ٢٠ ديسمبر/كانون الأول: الجيش العربي السوري يحرر مناطق جديدة في إدلب، واشنطن تعلن عن نيتها مواصلة احتلال  سوريا.

سوريا-20 ديسمبر. بدأ الجيش السوري عملية جديدة لمكافحة الإرهاب في إدلب وحرر بالفعل العديد من المناطق، فيما أعلن رئيس البنتاغون عزم الولايات المتحدة على مواصلة احتلال الجمهورية العربية السورية.

الجيش السوري يحقق انتصارات في إدلب.

شن الجيش العربي السوري في مساء أمس عملية جديدة لمكافحة الإرهاب في محافظة إدلب، وتمكنت القوات الحكومية من تحقيق نجاحات جديدة الساعات الأولى من القتال حيث استعادت السيطرة على قرية "أم جلال"، وفقا لموقع "شام اف ام".

واستعاد الجيش السوري أيضا قرى الحرايبة والربية والشعار. حيث كانت المقاومة من المقاتلين ضعيفة للغاية وغير مؤكدة، وتمكن الجيش السوري من السيطرة على هذه المناطق في الليل، وفق ما نقل المراسل الحربي أوليغ بلوخين على قناته في تيليغرام.

وانتشرت عصابات جبهة النصرة (المحظورة في الاتحاد الروسي) والجماعات الإسلامية المرتبطة بها، في إدلب، وقام الإرهابيون هذا الأسبوع بمهاجمة مواقع الجيش السوري.

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري بورنكوف في 17 ديسمبر/كانون الأول، أن قوات الجيش العربي السوري تمكنت من صد الهجمات في محافظتي إدلب وحلب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين.

وأشار بورنكوف إلى أنه في اليوم التالي، شارك ما لا يقل عن 200 مسلح في هجوم جديد واسع النطاق على إدلب، لم تتوقف الهجمات في المنطقة يوم أمس أيضا حيث هاجم الجهاديون مواقع الجيش السوري بمساعدة الطائرات بدون طيار، مما تسبب في مقتل ٣ جنود تابعين للجيش السوري.

أول قافلة مساعدات إنسانية روسية لسكان مدينة الطبقة.

أكد ممثلو مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن تسليم أول دفعة مساعدات إنسانية لسكان مدينة الطبقة في محافظة الرقة.

وبحسب المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ، فقد تلقى حولي ألف شخص سلل غذائية من الجيش الروسي تزن حوالي 5 أطنان، وقبل الحرب، كان 100 ألف شخص يعيشون في مدينة الطبقة. وفقا لأحد السكان محليين، حيث مارسوا زراعة القمح وحصلوا منها على لقمة العيش.

قال حسين خلف علي، أحد سكان الطبقة "عندما بدأت الحرب أفلست الناس ودمرت المنازل، ودمرت المعدات، ولم يتبقى لدى السكان شي".

وتعرضت المباني في المدينة لأضرار بالغة بسبب الضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت محافظة الرقة واحدة من النقاط الرئيسية للمنظمة الإرهابية "داعش" (المنظمة المحظورة في الاتحاد الروسي). ولا يزال العشرات من المقاتلين يختبئون في الطبقة.

إيران تعرب عن قلقها إزاء المحاولات الأمريكية للإستيلاء على النفط

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الدول الإسلامية في العاصمة الماليزية طهران تشعر بالقلق بسبب المحاولات الأمريكية للاستيلاء على آبار النفط في سوريا وتدعو إلى التعاون مع أنقرة ودمشق في الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك في مدينة إدلب السورية.

وناقش الطرفان خلال المحادثات تفاعل طهران وأنقرة في إطار عملية "أستانا" لحل الأزمة السورية، ودعا روحاني أردوغان للعمل مع الحكومة السورية لطرد الإرهابيين من إدلب السوري.

الولايات المتحدة لا تريد مغادرة سوريا .

أعلن رئيس البنتاغون جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة تنوي البقاء في سوريا حتى يتم ضمان الهزيمة النهائية لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في الاتحاد الروسي).

ومن ناحيته فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لا ينكر أن هدف واشنطن الرئيسي في الجمهورية العربية السورية هو الاستيلاء على موارد البلاد النفطية.

وأكد تحقيق أخير أجرته وكالة الأنباء الفيدرالية أن الأمريكيين في منطقة "داعش" لا يقاتلون الإرهابيين مطلقا، بل ينهبون موارد الطاقة.