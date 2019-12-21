«Лубянский стрелок» жил скромно и почти не пил алкоголь 

Подольск, 21 декабря. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Подольске нашел магазин, где покупал продукты Евгений Манюров, расстрелявший сотрудников ФСБ возле здания ведомства на Большой Лубянке 19 декабря.

Оказалось, «лубянский стрелок» заглядывал за покупками в местную «Пятерочку». Это обычный магазин шаговой доступности, в 15 метрах от дома Манюрова по Ленинградской улице в Подольске, где он жил с матерью.

Продавец в магазине легко узнал Евгения по фотографии, которую показал ему на экране смартфона корреспондент ФАН. О трагических событиях, связанных с его знакомым покупателем он тоже узнал от журналиста нашей редакции – говорит, рабочий график перед Новым годом столь плотный, что за новостями следить не успевает. Правда, после таких новостей попросил не разглашать его имя.

По словам сотрудника «Пятерочки», Евгений Манюров ничем особенным среди местных не выделялся – продавец узнал его благодаря хорошей памяти на лица, а не чему-то выдающемуся во внешности или поведении мужчины. Собеседник ФАН рассказал, что Манюров не так часто заходил в магазин, что странно – ведь жил по соседству. Алкоголем не злоупотреблял – покупал его «не особо часто», да и набор продуктов обычно брал в магазине на довольно скромную сумму – видно было, что живет небогато.

Напомним, 19 декабря Евгений Манюров устроил стрельбу на улице Большая Лубянка возле здания ФСБ. В результате инцидента в центре Москвы погибли двое сотрудников ведомства. Еще пятеро человек пострадали. Сам нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.