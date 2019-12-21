Google получил штраф от французского антимонопольного регулятора

Париж, 21 декабря. Французский антимонопольный регулятор наложил штраф на корпорацию Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковой рекламы.

По мнению антимонопольщиков, компания приняла непрозрачные и трудные для понимания правила работы своего сервиса Google Ads. В связи с этим на организацию был наложен штраф в размере 150 млн евро и предписание уточнить правила работы платформы, пишет ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер заявила, что не видит смысла в расчленении крупных американских IT-компаний. Как сообщала Газета.Ru, Кремниевую долину Вестагер сравнила с гидрой, у которой на месте отрубленной головы появляются сразу две,

Напомним, в сентябре Роскомнадзор заставил Google выплатить штраф за нарушение норм фильтрации запрещенного в России контента. Американская компания выплатила 700 тысяч рублей за невыполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об отдельных информационных ресурсах.

Позже в Госдуме предложили штрафовать Facebook и Google за вмешательство в дела РФ. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал инициативу депутатов по введению штрафов для корпораций Google и Facebook.