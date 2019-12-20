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Путин встретился с президентом Узбекистана в Санкт-Петербурге

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Путин встретился с президентом Узбекистана в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент России Владимир Путин встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры руководителей двух стран состоялись сегодня в Петербурге в рамках неформального саммита СНГ.

На встрече обсуждались темы внешней политики, сообщает пресс-служба президента РФ.

«Обсуждались актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества», - ­ говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоялось заседание Евразийского экономического союза. На нем собрались лидеры и представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. В ходе встречи они подвели итоги своей работы, рассмотрели текущие вопросы.

До начала заседания президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента РФ
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