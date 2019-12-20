В Москве состоялся I Всероссийский конгресс «Светлое будущее» для воспитанников детдомов

Москва, 20 декабря. В Государственной думе Федерального собрания РФ 20 декабря состоялся I Всероссийский конгресс «Светлое будущее» на тему социальной адаптации воспитанников детских домов и оценке их шансов на поступление в высшие учебные заведения после выпуска.

На конгресс в Москву приехало 110 детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. Все они – победители конкурса в детдомах от фонда развития социальных проектов «Прогресс», одного из организаторов мероприятия. Конкурс прошел незадолго до думского конгресса почти во всех субъектах России – выбирали самых активных и талантливых подростков в творчестве и классических образовательных дисциплинах.

«После конгресса мы составим реестр наших победителей, будем вести их дальше, назначим им наставников и сопроводим в период до поступления в учебное заведение, – говорит президент фонда Кирилл Терентьев. – Это очень важный итог такого мероприятия, потому что это шанс сразу для такого количества детей – у нас 110 гостей из детдомов – воплотить мечту и получить профессию мечты».

Главная цель конгресса, заявленная организаторами – увеличить процент детей, поступающих в высшие учебные заведения после выпуска из детдома. Свои предложения озвучили на площадке Госдумы депутаты, члены Совета Федерации, представители профильных министерств и ведомств, учебных заведений России, а самое главное – сами дети задали свои вопросы взрослым и поделились своими сомнениями и страхами. От них мы узнали, что кто-то боится сокращения квот на бюджетные места, кому-то не хватает времени догнать сверстников в учебе до вступительных экзаменов, а кто и просто не успевает определиться с профессией.

«Много вопросов возникает из-за того, что дети не знают о своих возможностях и льготах, – уверен организатор конгресса от Госдумы депутат Алексей Кобилев. – Усилия разных ведомств по отношению к детям надо сложить в единую систему. Программа есть, шикарная нормативная база тоже есть, а вместе это не работает – нам нужен федеральный закон о постинтернатном сопровождении. Кроме того, уже в интернате должна начинаться работа по профориентации, чтобы ребенок, как можно раньше мог попробовать разные специальности и решить, куда ему идти».

Несколько участников конгресса предложили детям после интернатов попробовать себя в их социальных образовательных программах – с такими предложениями выступили Следственный комитет РФ, Высшая школа экономики, Судебно-экспертная палата РФ. Главный информационный партнер конгресса – Медиагруппа «Патриот» – заявил, что готов предоставить свои информационные агентства для публикации материалов от ребят, заинтересованных в поступлении на факультеты журналистики российских вузов.

Кроме ярмарки профессий, экскурсии по зданию Государственной думы и общения с депутатами участники конгресса в рамках неформальной программы мероприятия погуляют по предновогодней Москве, попадут в Кремль и покатаются на катке возле ГУМа.