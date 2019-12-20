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Сирийские провинции Хасака и Алеппо проверили военные патрули РФ

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Сирийские провинции Хасака и Алеппо проверили военные патрули РФ

Дамаск, 20 декабря. Военные РФ продолжат патрулировать сирийские провинции, обеспечивая тем самым безопасность местных жителей, об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. За последние сутки российская военная полиция прошла патрулем в провинциях Хасака и Алеппо.

Военные проверили маршрут Камышлы – электростанция Мабрук, Айн-Исса – электростанция Мабрук и Камышлы – Хвебира в провинции Хасаке, а также Аджами – Карокозак и Аджами – Манбидж в провинции Алеппо.

Генерал-майор Юрий Боренков также сообщил о воздушном патрулировании, который провела российская авиация по двум маршрутам: Квайрес – Сабъа-Джафар – Айн-Исса – Бир-Шмандур – Хазима – Хирбет-Халда – Квайрес и по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.

Ранее подразделения сирийской правительственной армии после ожесточенных столкновений с группировками террористов установили контроль над деревней Умм-Джаляль в провинции Идлиб, сообщал телеканал RT.

Напомним, 16 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ вошли такие издания, как «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Ранее ФАН также писал о героизме россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории САР. Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГ1.

Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ. В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты», автора фейка о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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