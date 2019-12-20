Сирийская армия отразила две масштабные атаки террористов в провинции Идлиб

Дамаск, 20 декабря. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) отбили две атаки террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, в ночь на 20 декабря боевики террористических группировок «Хуррас ад-Дин» и «Хайят Тахрир аш-Шам» осуществили попытку прорыва в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб. Более 300 террористов при поддержке бронетехники атаковали позиции САА атаковали в районе населенного пункта Аджаз.

Перед началом атаки террористы провели мощную артиллерийскую подготовку, после чего попытались прорваться через позиции правительственных войск Сирии. Атака террористов была остановлена артиллерийским огнем и точечными ударами авиации САА по боевикам.

Вторая крупная атака террористов произошла в районе населенного пункта Зарзур. Боевики террористических группировок «Ансар ат-Таухид» и «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку прорыва в направлении города Абу-Дали в провинции Идлиб. В атаке участвовали более 400 боевиков, а также были задействованы боевые машины пехоты и пикапы с крупнокалиберными пулеметами.

Подразделения Сирийской арабской армии отбили обе атаки, а также вынудили террористов отступить. В результате боестолкновения погибли 17 сирийских военнослужащих, 42 получили ранения.

«Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными», — подчеркнул Боренков.

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. К 2016 году войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от террористов большую часть территории республики. Однако в отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в котором рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Вторая часть расследования посвящена связям США с боевиками ИГ. Журналисты ФАН получили свидетельские показания, которые подтверждают участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В третьем материале ФАН рассказывалось о военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также о героизме россиян в борьбе с радикальными исламистскими группировками на территории САР.

В четвертом расследовании ФАН рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, которые распространяют антироссийские фейки о деятельности РФ в Сирийской арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.