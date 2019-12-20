РФ наложила вето на западную резолюцию по гумпомощи Сирии

Нью-Йорк, 20 декабря. В Совете Безопасности ООН Россия наложила вето на проект резолюции по доставке гуманитарной помощи Сирии, который ранее был предложен Германией, Бельгией и Кувейтом. До этого РФ выступала против данного механизма из-за его нетранспарентности.

При этом, Совбез также не принял и российский вариант резолюции по трансграничной помощи Сирии. Документ, разработанный в РФ, стал альтернативой плану, предложенному Германией, Кувейтом и Бельгией. Оба текста на данный момент находятся на рассмотрении членов Совбеза, однако их могут вынести на голосование еще до конца текущей недели.

Так называемый «западный» вариант резолюции предусматривает пролонгацию доставки гуманитарных грузов в САР под руководством ООН и без согласования с официальной столицей страны Дамаском. Также, согласно документу, необходимые грузы будут поступать в страну через четыре действующие КПП. Кроме того, к пропускным пунктам хотят добавить новый погранпереход в районе Телль-Абъяда на сирийско-турецкой границе.

Однако Россия не поддержала данный вариант, поскольку, по мнению дипломатов, он устарел, не отвечает современным требованиям и ситуации в стране, сообщает РИА Новости. В прошлом году постпред Василий Небензя не стал накладывать вето на соответствующую резолюцию, но воздержался при голосовании.

В этом году РФ выступила со своим предложением по резолюции, которое предполагает сохранение двух переходов из четырех. Согласно документу, закрыты должны быть КПП на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Открытыми остались бы переходы Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава на турецко-сирийской границе, пишет Газета.Ru.

Кроме этого, действие режима доставки гуманитарной помощи продлилось бы еще на полгода. РФ в своем проекте также подчеркивает важность доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие регионы Сирии, например, в Идлиб. В тексте российского варианта резолюции кроме всего прочего фигурирует призыв к ООН ужесточить контроль за грузами, которые поступают в страну, и их распределением.

16 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало новое расследование, посвященное Сирии. В нем рассказывается о созданной Соединенными Штатами Америки сети русскоязычных СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Третий материал ФАН был посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ) на территории САР.

Второе расследование было посвящено связям США с террористами ИГ1. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты», автора фейка о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.