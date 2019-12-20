Совбез ООН не поддержал российский вариант резолюции по трансграничной помощи Сирии

Москва, 20 декабря. Совет Безопасности ООН не поддержал, предложенную Россией резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию.

Российскую резолюцию поддержали пять стран. Шесть членов Совбеза ООН проголосовали против, воздержались четыре. Кроме того, Россия наложила вето на резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта, которая предполагала продление на год так называемых трансграничных операций, которые подразумевают доставку гуманитарной помощи в Сирию без получения разрешения от сирийских властей.

Российская сторона неоднократно выступала против подобного механизма доставки гуманитарной помощи, отмечая, что он является нетранспарентным.

Российский вариант резолюции предполагал закрытие двух трансграничных переходов из четырех. Москва предлагала оставить действующими два перехода на границе Сирии и Турции. Кроме того, Россия предлагала сократить срок действия трансграничных переходов до шести месяцев.

Напомним, с 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Благодаря поддержке ВКС России правительственным войскам Сирии удалось остановить экспансию террористов и освободить большую часть территории республики. В настоящее время силы Сирийской арабской армии продолжат зачистки от террористов в отдельных районах Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, посвященного Сирии. Журналистам ФАН удалось раскрыть связи беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и автора вбросов о ЧВК «Вагнер» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Вторая часть расследования посвящена связям Вашингтона с террористами ИГ. Корреспонденты ФАН получили свидетельские показания, которые подтверждают участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с исламистскими бандформированиями на территории республики.

В четвертом расследовании ФАН рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о деятельности России в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.