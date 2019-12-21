Сирия, 21 декабря. На юге Идлиба сирийская армия взяла город Умм-Джалал и оттеснила боевиков «Тахрир аш-Шам». Боевики ИГИЛ1* совершили нападение в пустынном районе Хомса. В Латакии боевики не прекращают провокации против САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии поддержали наступление САА на юге Идлиба и совершили боевой вылет в Алеппо к позициям радикалом.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо нанесли удары по опорным пунктам джихадистов, в Идлибе повторно заняли поселки у Умм-Джалала, отразили нападение ИГИЛ в Хомсе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в организации побега «вдов ИГИЛ» из лагеря «Аль-Хол», совершило нападение в пустынном районе на востоке Хомса, подозревается в нападении на курдских боевиков в Хасаке, взяло на себя ответственность за покушение на главу оккупационного городского совета в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: завила о том, что вернула под свой контроль три поселка на юге Идлиба и якобы нанесла урон САА и подбила беспилотник ВВС Сирии, нанесли удар по позициям правительственных сил в Латакии и обстреляли западные окраины города Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: в Хасаке насильно завербовали два десятка людей, разыскивают сбежавших из лагеря «Аль-Хол» жен ИГИЛ, в Дейр-эз-Зоре арестовали трех человек по подозрению в пособничестве ИГИЛ, на севере Хасаки потеряли двух боевиков, подозреваются в минировании автомобиля в Рас-аль-Айне.

Международная коалиция: направила десятки военнослужащих для охраны группы инженеров и техников, которые занимаются нелегальной разработкой нефтегазового месторождения Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора, направила на восток Хасаки конвой бронированных автомобилей.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции, в горных районах части сирийской арабской армии попали под обстрел радикалов «Тахрир аш-Шам» в районах у поселков Тардин и Аль-Хадад. Стороны обменялись ракетно-артиллерийскими ударами, как сообщает новостной портал Baladi News.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» заявили на подконтрольном им медиаресурсе, что в районе Туркоманских гор они совершили нападение на подразделение сирийской армии, а также устроили засаду для правительственных сил в районе Туркоманских гор. Боевики утверждают, что им удалось нанести урон в живой силе, а также сбить беспилотник сирийской армии у города Кабана. Официальные источники, однако, не подтвердили потерь САА на данном направлении. Как сообщает агентство новостей Anna News, боевики атаковали позиции правительственных сил, уничтожив пулемет при помощи противотанковой ракетной установки «Корнет».

Провинция Алеппо

Один из командиров протурецкого ополчения был убит на дороге между поселками Сусиан и Хавзан, как сообщает новостное агентство Rojava Network. По данным источника, автомобиль командира был взорван с помощью самодельной бомбы. Под подозрением находятся курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF).

Как сообщает портал Step News, боевики «Тахрир аш-Шам» совершили днем вылазку и обстреляли ракетными снарядами западные жилые кварталы города Алеппо. Источник сообщает, что пострадали районы Хамдания и Новый город. В ответ САА ударила по опорным пунктам радикалов из крупнокалиберной артиллерии и обстреляла линии обороны боевиков в районе поселка Тель-Фах и у деревни Джазрая. Авиация ВКС РФ совершила боевой вылет на юг провинции и нанесла точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов у поселка Кусина.

Провинция Хомс

В районе пустыни Бадия на востоке провинции утром произошло столкновение между подразделением сирийской армии и террористами из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Как сообщает военно-аналитический Twitter-канал MIG29, боевики обстреляли конвой армии, в ответ военнослужащие открыли огонь из пулеметов. Отметим, что в восточной части провинции по-прежнему отмечается активность отрядов ИГИЛ, которые скрываются в пустынной местности. Эксперты отмечают высокую вероятность того, что террористы также могут укрываться на юге провинции в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф».

Во второй половине дня боевики совершили рейд недалеко от месторождения Аль-Арак, где казнили трех рабочих на участке. САА ответила на нападение радикалов, обстреляв их укрытия и повредив один из бронированных автомобилей террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГИЛ выпустили на своем медиаресурсе «Амак» заявление о том, что ими было совершено нападение на востоке провинции в зоне оккупации боевиков SDF. Боевики взяли на себя ответственность за покушение на главу местного округа поселка Букрусс. Два радикала «Демократических сил Сирии» (SDF), которые проводили патрулирование в поселке Хавиджа, были убиты в результате обстрела неизвестными боевиками на мотоцикле. SDF подозревают, что за этим нападением тоже стоят террористы «Исламского государства». Источник также сообщил, что курдские радикалы провели рейд в Аль-Савах и арестовали после допроса трех подозреваемых.

Днем неизвестные военные самолеты нанесли удары по аэропорту Хамдан на окраине города Абу-Кемаль во время прибытия военного конвоя с подкреплением, предположительно для подразделений Корпуса Стражей Исламской революции, базы которых расположены на юге провинции. Как сообщает портал Step News, неизвестные военные самолеты сбросили снаряды на аэропорт, местные сообщили о нескольких сильных взрывах и о начавшемся крупном пожаре.

Десятки военных и колонна из 30 грузовиков с оборудованием прибыли из Саудовской Аравии в район крупнейшего нефтяного месторождения Аль-Омар, захваченного боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и международной коалицией. Новоприбывшие будут задействованы для охраны иностранных инженеров и техников, которые работают на месторождении, как сообщает турецкое агентство Anadolu. На прошлой неделе на Аль-Омар прибыла команда из 15 инженеров-технологов из Египта и Саудовской Аравии, которые по приглашению США проведут анализ продуктивности месторождения.

Провинция Даръа

В городе Нава погибло три мирных жителя. Как сообщает Step News, группа фермеров подорвалась на фугасной мине из остатков боеприпасов исламистских бандформирований, в оккупации которых находился регион до 2018 года. Источник сообщает, что мина находилась в сельскохозяйственных угодьях. В провинции отмечается рост количества подрывов на минах в связи с началом сезона сбора трюфельных грибов. За городом еще остаются тайники с боеприпасами джихадистов. При отступлении из провинции некоторые радикалы намеренно минировали свои склады.

Провинция Идлиб

САА объявила о начале второго этапа наступательной операции в провинции Идлиб. За несколько часов боев сирийским военным удалось выбить боевиков из города Умм-Джалал, как передал медиаресурс Step News Agency. Позднее под контроль правительственных сил перешли поселки Рабия, Шаара и Хирбет.

Беспилотники ВКС РФ сбросили бомбы на укрепления джихадистов у поселков Хиш и Дейр-аш-Шарки. Как сообщает РИА Новости, радикалы в свою очередь направили беспилотники к линиям обороны САА. Боевики использовали ударные БПЛА и три раза сбросили с них бомбы в районе высоты Наби-Юнис к востоку от города Хан-Шейхун, в результате чего двое военных были ранены.

Во второй половине дня после длительной перестрелки сирийская армия выбила боевиков из поселка Фарджа на юго-востоке провинции. Позднее подразделение САА зачистило поселок Тель-Шейх, расположенный к северу от города Умм-Джалал, после чего боевики совершили попытку контрнаступления на позиции армии. По неподтвержденным данным, боевики ненадолго вернули контроль над деревнями Сахаль, Тель-Шейх и Абу-Хаба. Позднее агентство Syrian Watan News сообщило, что поселок Басута, а также Сахаль и Абу-Хаба вернулись под контроль сирийской армии.

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, российская сторона насчитала за прошедшие сутки в САР 58 случаев нарушения режима прекращения огня. Из них 29 случаев зафиксированы в Идлибе, 13 и 12 приходятся на Алеппо и приграничный район Алеппо.

Провинция Ракка

Вечером на севере провинции произошло столкновение между отрядами протурецкого ополчения и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает Twitter-канал MNews 23. Протурецким ополченцам удалось подбить из противотанковой установки один из бронированных автомобилей курдских радикалов, в результате чего был нейтрализован один из боевиков и другой был тяжело ранен.

В город Ат-Табка прибыл груз гуманитарной помощи. Конвой сопровождали российские военнослужащие. Как рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), первая партия составила около тысячи продовольственных наборов общим весом около 5 тонн, жители разобрали ее меньше, чем за час. В состав индивидуальных гуманитарных пакетов вошли продукты и медикаменты первой необходимости, теплые вещи. Всего в городе проживает 45 тысяч человек, до начала гражданского конфликта и оккупации города сначала боевиками «Исламского государства», а после «Демократическими силами Сирии», население было в два раза больше. В настоящее время в городе ведутся работы по восстановлению разрушенных во время боевых действий объектов инфраструктуры.

Провинция Хасака

У города Рас-аль-Айн продолжаются провокации со стороны курдских радикалов. Как сообщает агентство North Press, утром стороны обменялись ударами в районе поселка Умм-Ушба и в районе деревни Умм-Хармар, после чего укрытия радикалов были обстреляны из тяжелой артиллерии у поселка Абу-Расин. Источник также сообщил что вечером в Рас-аль-Айне взорвался автомобиль, припаркованный в жилом квартале. Погибли женщина и ребенок. Прибывшие на место протурецкие бойцы оцепили место взрыва. В установке взрывчатки в машину подозревают курдских радикалов, которые совершают вылазки в зоны контроля турецкой армии с целью организации терактов.

Шесть бронированных автомобилей международной коалиции прибыли ночью в район поселка Тель-Хамис. Как передает агентство Alk Habour, появление конвоя совпало с разведывательным вылетом вертолетов коалиции на востоке провинции.

По данным агентства Al Nour, днем у поселка Аль-Харафи прогремел взрыв. Бомба, установленная в патрульный автомобиль курдских боевиков, детонировала на дороге в окрестностях поселка, два радикала, которые находились внутри погибли на месте.

Во второй половине дня курдские радикалы арестовали 25 человек на юге провинции, принудительно заключив под стражу за попытку избежать насильственной воинской повинности, как сообщает новостной портал Al Nour. В связи со случаями участившегося дезертирства, SDF пополняет свои ряды за счет принудительных вербовок гражданских.

Источник также сообщил, что из лагеря беженцев «Аль-Хол» сумели сбежать три «вдовы ИГИЛ». Как передает агентство, патрульный отряд боевиков SDF отправился на поиски сбежавших в окрестностях. Информации о беглянках пока не поступало, «Демократические силы» подозревают, что члены «спящих ячеек» ИГИЛ могли помочь в организации побега.

1 Организация запрещена на территории РФ.