«Деловые женщины России» предложили выделять квоты на работу для воспитанников детдомов

Москва, 20 декабря. В Москве проходит I Всероссийский конгресс «Светлое будущее», на котором обсуждаются вопросы поддержки и социальной адаптации детей из детских домов. Федеральное агентство новостей узнало у «Деловых женщин России», каковы их ожидания от мероприятия и чем можно помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
«Я на этом конгрессе потому, что мы как женщины, как мамы, предприниматели, прежде всего, заинтересованы в создании среды для этих деток. Я сама – мама троих сыновей, один из которых приемный, и я понимаю, насколько ребенку сложно получить самоопределение без поддержки среды, без поддержки взрослых», — рассказала Маргарита Масленникова.
Социальное предпринимательство, помощь ребенку в самоопределении и внедрении в социум – это задача представителей бизнеса, уверена председатель регионального отделения общественной организации в городе Воронеже.
«Мое частное мнение: таким детям требуется «социальный ангел», социальный наставник, который может им помочь пройти этапы жизненного пути по внедрению в социум. Во-вторых, мы как бизнес можем говорить о предоставлении определенной квоты на рабочие места», — добавила Маргарита.
По мнению Масленниковой, государство могло бы подержать тех представителей бизнеса, кто вызвался помочь выпускникам детских домов.
«Я думаю, что в отношении таких предпринимателей самая главная поддержка – это небольшое смягчение налогового режима. Нужно понимать, что люди, которые организуют подобного рода места для выпускников, занимаются социальной работой. Они зачастую (говорят. – Прим. ФАН) не про деньги, не про бизнес, а про то, чтобы создавать вокруг себя нормальную полноценную коммуникативную среду, где будут расти и их же дети», – пояснила собеседница агентства.
Оставляя за бортом этих детей, мы понимаем, что в какой-то мере проблема к нам потом вернется, но совершенно с другой стороны, отметила она.
«Важно работать на опережение и усиливать сильное: талантливых деток, которые готовы развиваться и двигаться дальше – на них бизнес должен обратить особое внимание, ведь это наше будущее», – сказала представительница «Деловых женщин России».
Масленникова предположила, кто бы мог стать тем самым «социальным ангелом».
«Любой человек, не только из сферы образования, но и из сферы искусства, например, мог бы им стать. Это тот, кто хочет поддерживать таких деток. У нас очень много таких примеров и на базе религиозных организаций, и на базе активных общественных организаций, которые помогают деткам адаптироваться», — пояснила она.
Другая участница конгресса из подразделения «Деловых женщин России» в Химках – Таисия Цыбанова – обратила внимание на важность сопровождения таких детей при выборе высшего учебного заведения.
«Получить высшее образование всегда сложно, потому что сейчас, как мы знаем, все переведено в формат ЕГЭ. Многие дети недостаточно хорошо его сдают. Нужные баллы, которые заявлены престижными вузами, оказываются недостижимыми, в том числе для детей-сирот, так как, если это государственные вузы Москвы, там определенное количество бюджетных мест», — рассказала глава центра довузовского образования.
По ее словам, только в Химках 23 льготные категории граждан с правом бюджетного места в вузах, которые «конкурируют» друг с другом.
«Я работаю в сфере образования всю свою сознательную жизнь, и меня волнует тема профориентации. Центр, который я возглавляю, занимается этим вопросом, и это сейчас очень актуально: дети много времени тратят на самоопределение, – поделилась Цыбанова. – В течение года в нашем центре с детьми ведется активная работа по профориентации. Мы направляем их по вузам, на дни открытых дверей, чтобы они могли себя правильно организовать и все-таки выбрать верные ориентиры в жизни».