«Деловые женщины России» предложили выделять квоты на работу для воспитанников детдомов

Москва, 20 декабря. В Москве проходит I Всероссийский конгресс «Светлое будущее», на котором обсуждаются вопросы поддержки и социальной адаптации детей из детских домов. Федеральное агентство новостей узнало у «Деловых женщин России», каковы их ожидания от мероприятия и чем можно помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Я на этом конгрессе потому, что мы как женщины, как мамы, предприниматели, прежде всего, заинтересованы в создании среды для этих деток. Я сама – мама троих сыновей, один из которых приемный, и я понимаю, насколько ребенку сложно получить самоопределение без поддержки среды, без поддержки взрослых», — рассказала Маргарита Масленникова.

Социальное предпринимательство, помощь ребенку в самоопределении и внедрении в социум – это задача представителей бизнеса, уверена председатель регионального отделения общественной организации в городе Воронеже.

«Мое частное мнение: таким детям требуется «социальный ангел», социальный наставник, который может им помочь пройти этапы жизненного пути по внедрению в социум. Во-вторых, мы как бизнес можем говорить о предоставлении определенной квоты на рабочие места», — добавила Маргарита.

По мнению Масленниковой, государство могло бы подержать тех представителей бизнеса, кто вызвался помочь выпускникам детских домов.

«Я думаю, что в отношении таких предпринимателей самая главная поддержка – это небольшое смягчение налогового режима. Нужно понимать, что люди, которые организуют подобного рода места для выпускников, занимаются социальной работой. Они зачастую (говорят. – Прим. ФАН) не про деньги, не про бизнес, а про то, чтобы создавать вокруг себя нормальную полноценную коммуникативную среду, где будут расти и их же дети», – пояснила собеседница агентства.

Оставляя за бортом этих детей, мы понимаем, что в какой-то мере проблема к нам потом вернется, но совершенно с другой стороны, отметила она.

«Важно работать на опережение и усиливать сильное: талантливых деток, которые готовы развиваться и двигаться дальше – на них бизнес должен обратить особое внимание, ведь это наше будущее», – сказала представительница «Деловых женщин России».

Масленникова предположила, кто бы мог стать тем самым «социальным ангелом».

«Любой человек, не только из сферы образования, но и из сферы искусства, например, мог бы им стать. Это тот, кто хочет поддерживать таких деток. У нас очень много таких примеров и на базе религиозных организаций, и на базе активных общественных организаций, которые помогают деткам адаптироваться», — пояснила она.

Другая участница конгресса из подразделения «Деловых женщин России» в Химках – Таисия Цыбанова – обратила внимание на важность сопровождения таких детей при выборе высшего учебного заведения.

«Получить высшее образование всегда сложно, потому что сейчас, как мы знаем, все переведено в формат ЕГЭ. Многие дети недостаточно хорошо его сдают. Нужные баллы, которые заявлены престижными вузами, оказываются недостижимыми, в том числе для детей-сирот, так как, если это государственные вузы Москвы, там определенное количество бюджетных мест», — рассказала глава центра довузовского образования.

По ее словам, только в Химках 23 льготные категории граждан с правом бюджетного места в вузах, которые «конкурируют» друг с другом.