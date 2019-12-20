Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа

Москва, 20 декабря. Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите российского газа через Украину и урегулировании взаимных требований, сообщил представитель «Газпрома».

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — приводит ТАСС слова представителя российской корпорации.

На прошедших в четверг в Берлине переговорах стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений Москвы и Киева в газовой сфере, который должен быть принят на высшем уровне.

Контракт, подписанный «Нафтогазом» и «Газпромом» на десять лет, истекает в конце года. Стороны долгое время не могли согласовать условия сделки. В середине ноября «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующее соглашение или заключить новый контракт о транзите голубого топлива через Украину сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских потребителей на ресурс.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что России, Украине и ЕК удалось достигнуть принципиального соглашения по газу. Глава Министерства энергетики России Александр Новак подтвердил, что стороны подготовили проект протокола по газовому вопросу.