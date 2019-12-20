Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США

Москва, 20 декабря. Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности. Такое мнение выразил израильский эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что РФ вовремя заметила угрозы своей безопасности, исходящие от США. Еще в начале 2000-х в Вашингтоне была принята доктрина, предусматривающая достижение полного военного превосходства над Россией. В основе документа значилось создание возможностей для единого удара по системам противоракетной обороны и стратегических ракет РФ. Удары планировалось наносить с территории Балтийского, Баренцева, Северного, Черного и Средиземного морей, в том числе с воздуха, сообщает «Экономика сегодня».

«Возможность такого удара ставила бы Россию на колени», — считает Кедми.

Но российские власти совершили два действия, которые полностью нейтрализовали планы США.

Во-первых, Москва нарастила мощности военного флота и воздушных сил. Уже сегодня современные средства ПВО С-400 и С-500, боевые машины и гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон» способны противостоять силам США.

Вторым шагом стало усиление базы Черноморского флота в Крыму и создание флотилии в Средиземном море.

По мнению Кедми, после воссоединения Крыма с РФ Вашингтон лишился возможности запускать ракеты вплоть до Томска. Хотя еще недавно полуостров находился в опасности, когда украинские власти провозгласили своей целью вступление в НАТО.

«РФ отбросила флот США и его способность атаковать Россию до Неаполя. Американский флот вытеснен окончательно из восточной части Средиземноморья», — заключил эксперт.

Он напомнил, что Россия, помогая Сирии построить единое и устойчивое государство, упрочила свои позиции в Средиземноморье.