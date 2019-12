Два круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского острова Косумель

Москва, 20 декабря. Два круизных судна столкнулись в морском порту мексиканского острова Косумель.

По данным местных СМИ, круизные лайнеры Carnival Glory и Carnival Legend столкнулись во время швартовки. Carnival Glory задел носом корму Carnival Legend и едва не врезался в круизный лайнер Oasis of the Seas.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L