Санта-Клаус разнес студию американского ток-шоу

Лос-Анджелес, 20 декабря. Разъяренный Санта-Клаус разгромил студию на съемках популярного американского ток-шоу «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом». Новогоднему гостю телепередачи не понравилось поведение ведущего.

Постановочный инцидент произошел в начале выпуска, когда телеведущий Джеймс Корден начал приветствовать зрителей в зале. Однако его речь перебило появление из-за кулис комика Яна Кармела, одетого в костюм главного символа праздника.

Санта пояснил, что пришел для того, чтобы пожелать всем счастливого Рождества и вручить зрителям леденцы. Однако такое поведение не понравилось Кордену и он попросил ускорить процесс, ведь времени на съемку осталось мало и праздники еще пока не наступили.

«В финальном эпизоде этого года Джеймс Корден получает неожиданный визит от Санта-Клауса, который принес подарки для всех зрителей. К сожалению, у Джеймса нет времени ждать, пока Санта раздаст одно угощение за другим. Но после он узнает: никто не смеет торопить Деда Мороза», – гласит описание эпизода ток-шоу.

Расстроенный Санта собирается уходить, но телеведущий просит дать и ему конфету, это возмутило сказочного персонажа, и он начал крушить студию. Постановка заканчивается тем, что Санта-Клаус усаживается на кресле и демонстративно ест попкорн, показывая неприличные жесты.

Напомним, ранее в городе Новомичуринске в Рязанской области телезрители НТВ вместе программы «Место встречи» увидели непристойное видео. Фильм для взрослых транслировался по телевизору около часа, а директор местного провайдера не верил словам возмущенных зрителей, что в эфире идет совершенно не то. Как позже выяснилось, причиной такого сбоя оказались перепутанные кабели при ремонте сети.