Эксперт уверен, что Турция отправкой снайперов «подбрасывает дрова» в конфликт в Ливии

Москва, 20 декабря. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытается оправдать собственное военное вторжение в Ливию вбросами о ЧВК «Вагнера», считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«То обвинение, которое фактически необосновано турецкий президент обращает в сторону России, а на самом деле, прежде всего, оно должно быть обращено к нему самому, — указал политолог. — Это Турция самым активным образом, более чем любая другая страна в настоящее время участвует во внутриливийском конфликте».

Он добавил, что в ливийском конфликте участвуют турецкие и протурецкие военные формирования.

Анкара поддерживает так называемое Правительство национального согласия Ливии, чьи боевики захватили Триполи. Турция поставляет им военную технику, оружие и отправляет сирийских джихадистов.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин подтвердил, что турецкая сторона отправляет в Ливию бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы и беспилотники. Недавно Ливийская национальная армия (ЛНА), которая проводит контртеррористическую операцию в стране, сбила турецкий беспилотник Bayraktar TB 2. В прессу просочились данные о прибытии в Ливию снайперов, инструкторов и советников из Турции. Рощин выразил сожаление в связи со сложившейся в североафриканской стране ситуацией, которая лишь сильнее разжигает конфликт в Ливии.

«Это будет означать, что Турция подбрасывает дрова в огонь конфликта, который и так давно там тлеет. Я бы даже сказал, горит», — пояснил он в беседе с «Политикой сегодня».

Ранее президент Турции допустил ввод войск в Ливию якобы для нормализации ситуации. Он также заявил, что в североафриканской стране действует ЧВК «Вагнера», которая «поддерживает» главу ЛНА фельдмаршала Халифа Хафтара.