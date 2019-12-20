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Минимальные цены на водку и коньяк вырастут с 2020 года

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Минимальные цены на водку и коньяк вырастут с 2020 годаМосква, 20 декабря. Минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки повысят в России в 2020 года. Об этом говорится в приказе министерства финансов РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра составит 230 рублей. Минимальная цена бутылки коньяка объемом 0,5 литра вырастет до 433 рублей. Стоимость бренди увеличится до 315 рублей.

Кроме того, вырастет цена этилового спирта, произведенного из пищевого сырья. С 1 января 2020 года литр безводного спирта будет стоить 57 рублей.

 

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