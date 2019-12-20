Жители Ливии выступают против всех подписанных соглашений террористов ПНС и Турции

Триполи, 20 декабря. Суды Ливии вынесли решение о непризнании всех распоряжений, изданных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом заявил министр иностранных дел Временного правительства Ливии в Тобруке Абд аль-Хади Хувейдж.

Отмечается, что среди признанных незаконными актами — соглашение террористического ПНС с Турцией. Документ был подписан в конце ноября и предусматривает раздел зон в Средиземном море. Кроме того, в соответствии с документом, Турция имеет право ввести войска на территорию Ливии, сообщает «Политика сегодня».

По словам Хувейджа, данное соглашение нарушает требования морского права и несет угрозу разрыва отношений с соседними государствами. Также документ нелегитимен, поскольку не ратифицирован Палатой представителей, единственным законно избранным органом Ливии, находящемся в Тобруке.

Договор между Турцией и террористами ПНС уже подвергся критике со стороны Египта, Греции и Кипра. По их мнению, пункты меморандума нарушают интересы третьих сторон, в том числе Греции и Кипра. Кроме того, против всех принятых соглашений между террористами ПНС и Турцией выступают жители Ливии.

Известно, что Турция и Ливия не граничат на море, при этом между их территориальными водами находятся острова Кипр и Крит, которые никак не были учтены в соглашении.

Напомним, в 2011 году был свергнут ливийский лидер Муаммара Каддафи. После этого боевики, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия, захватили северо-запад и столицу страны. ПНС, в свою очередь, связано с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.