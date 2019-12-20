Сирия, 20 декабря. Попытки контрнаступления боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Из «Аль-Хола» сбежали вдовы ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо нанесли удары по опорным пунктам джихадистов, в Идлибе повторно заняли поселки у Умм-Джалала, обстреляли укрытия джихадистов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в организации побега «вдов ИГИЛ» из лагеря «Аль-Хол».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: завила о том, что вернула под свой контроль три поселка на юге Идлиба и якобы нанесла урон САА.

Курдские вооруженные формирования: в Хасаке насильно завербовали два десятка людей, разыскивают сбежавших из лагеря «Аль-Хол» жен ИГИЛ.

Международная коалиция: направила десятки военнослужащих для охраны группы инженеров и техников, которые занимаются нелегальной разработкой нефтегазового месторождения Аль-Омар на востоке провинции.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо подразделение Сирийской арабской армии (САА) отвечает на провокации со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам». САА ударила по опорным пунктам радикалов из крупнокалиберной артиллерии и обстреляла линии обороны боевиков в районе поселка Тель-Фах и у деревни Джазрая, как передает агентство Step News. Напомним, днем радикалы проникли в западные окрестности административного центра провинции города Алеппо и обстреляли ракетными снарядами жилые кварталы Хамдании и Нового города.

Авиация ВКС РФ совершила боевой вылет на юг провинции и нанесла точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов. Под ударом оказались базы радикалов у поселка Кусина.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные военные самолеты нанесли удары по аэропорту Хамдан на окраине города Абу-Кемаль во время прибытия военного конвоя с подкреплением, предположительно для подразделений Корпуса Стражей Исламской революции, базы которых расположены на юге провинции. Как сообщает портал Step News, неизвестные военные самолеты сбросили снаряды на аэропорт, местные сообщили о нескольких сильных взрывах и о начавшемся крупном пожаре, клубы дыма заметили в окрестных поселках.

Десятки военных из Саудовской Аравии прибыли в район крупнейшего нефтяного месторождения Аль-Омар, оккупированного боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и международной коалицией. Новоприбывшие будут задействованы для охраны иностранных инженеров и техников, которые работают на месторождении, как сообщает турецкое агентство Anadolu. В район также прибыла колонна из 30 грузовиков с оборудованием для бурения. На прошлой неделе на Аль-Омар прибыла команда из 15 инженеров-технологов из Египта и Саудовской Аравии, которые по приглашению США проведут анализ продуктивности месторождения и займутся подготовкой «местного персонала» среди курдских боевиков.

Провинция Идлиб

По неподтвержденным данным, боевики вернули контроль над деревнями Сахаль, Тель-Шейх и Абу-Хаба к востоку от Идлиба и объявили о нанесении урона сирийской армии, а также о захвате бронированного автомобиля правительственных сил, как передает новостное агентство MMCYR. Позднее агентство Syrian Watan News сообщило, что поселок Басута, а также Сахаль и Абу-Хаба вернулись под контроль сирийской армии.

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, российская сторона насчитала за прошедшие сутки в САР 58 случаев нарушения режима прекращения огня. Из них 29 случаев зафиксированы в Идлибе, 13 и 12 приходятся на Алеппо и приграничный район Алеппо.

Провинция Хасака

Российские военные создали наблюдательный пункт в городе Тель-Тамр на севере провинции Хасака. Как сообщают местные источники, несколько десятков сотрудников военной полиции России вместе с бронетехникой разместились вблизи ферм у северного въезда в Тель-Тамр. Военная полиция РФ установила наблюдательные пункты также вдоль стратегически значимой трассы М-4, как сообщает РИА Новости.

Курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали 25 человек на юге провинции, принудительно заключив под стражу за попытку избежать воинской повинности, как сообщает новостной портал Al Nour. В связи с случаями участившегося дезертирства SDF пополняет свои ряды за счет насильственных вербовок гражданских.

Источник также сообщил, что из лагеря беженцев «Аль-Хол» сумели сбежать три «вдовы ИГИЛ». Как передает агентство, патрульный отряд боевиков SDF отправился на поиски сбежавших в окрестностях. Информации о беглянках пока не поступало, радикалы «Демократических сил» подозревают, что члены «спящих ячеек» ИГ могли помочь в организации побега.

1 Организация запрещена на территории РФ.